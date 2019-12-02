В Бурятии полицейские провели акцию «Будьте бдительны!»

Пожилым людям рассказали про мошенников



С 26 по 30 ноября ОМВД России по Селенгинскому району и отдел социальной защиты населения провели акцию «Будьте бдительны!»



28 ноября состоялась встреча с пожилыми гражданами. Сотрудники полиции призвали их быть бдительными при личном общении с незнакомцами, а также при общении по телефону и в сети интернет. Полицейские рассказали пенсионерам о способах, к которым прибегают мошенники, привели примеры.



Пенсионерам были вручены памятки и буклеты. В красочных полиграфических материалах размещены советы, как не стать жертвой мошенников, а также телефоны экстренных служб.



Участковые уполномоченные полиции на административных участках также посетили пожилых граждан по месту жительства, провели беседы, раздали памятки и буклеты.

