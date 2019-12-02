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В Бурятии полицейские провели акцию «Будьте бдительны!»

В Бурятии полицейские провели акцию «Будьте бдительны!»
Общество, 
Пожилым людям рассказали про мошенников

С 26 по 30 ноября ОМВД России по Селенгинскому району и отдел социальной защиты населения провели акцию «Будьте бдительны!»

28 ноября состоялась встреча с пожилыми гражданами. Сотрудники полиции призвали их быть бдительными при личном общении с незнакомцами, а также при общении по телефону и в сети интернет. Полицейские рассказали пенсионерам о способах, к которым прибегают мошенники, привели примеры.

Пенсионерам были вручены памятки и буклеты. В красочных полиграфических материалах размещены советы, как не стать жертвой мошенников, а также телефоны экстренных служб.

Участковые уполномоченные полиции на административных участках также посетили пожилых граждан по месту жительства, провели беседы, раздали памятки и буклеты.
полиция мошенничество
 
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