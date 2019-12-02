45-градусные морозы придут в Бурятию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики обещают сильные морозы



Морозы до -30, а в некоторых районах до -45 градусов придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии местами небольшой снег ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.



Температура ночью -13… -18, местами -23… -28, по северу -30… -35, местами -40… -45 градусов. Днём -8… -13, местами -18… -23 и по северу -25… -30 градусов.





