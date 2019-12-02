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45-градусные морозы придут в Бурятию

45-градусные морозы придут в Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики обещают сильные морозы

Морозы до -30, а в некоторых районах до -45 градусов придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии местами небольшой снег ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью -13… -18, местами -23… -28, по северу -30… -35, местами -40… -45 градусов. Днём -8… -13, местами -18… -23 и по северу -25… -30 градусов.


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