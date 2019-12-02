Синоптики обещают сильные морозы
Морозы до -30, а в некоторых районах до -45 градусов придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии местами небольшой снег ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.
Температура ночью -13… -18, местами -23… -28, по северу -30… -35, местами -40… -45 градусов. Днём -8… -13, местами -18… -23 и по северу -25… -30 градусов.
45-градусные морозы придут в Бурятию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Синоптики обещают сильные морозы
Осуждённые теперь смогут общаться с родственниками по видеосвязи
Несмотря на блестящее выступление, Леонид Тодоражко покинул шоу
Иностранца оштрафовали
За сутки выпало 150 мм осадков
Театр Бестужева с «Женщинами Бурятии» проводит социальную акцию
Недавно в Усть-Баргузинской средней школе создали школьное лесничество «Экопатруль»
Известный оперный солист, которого оскорбили депутаты Народного Хурала, заявил, что не «собирается молчать»
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы
Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели со школьниками занятия по огневой подготовке
Мероприятие пройдёт в бальном зале БГУ
На дорогах республики снегопады
Эрдэм Ирдынеев и Александр Кондрашин уже приняли присягу
Дарья Контеева прошла множество испытаний
Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог