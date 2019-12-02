За сутки выпало 150 мм осадков
В Иркутске на уборке улиц круглосуточно работает свыше 110 единиц техники. В первую очередь убирают магистральные дороги, после спада основного транспортного потока вывозят снег и обрабатывают дороги от наледи, пояснил главный инженер МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев.
– В воскресенье на улицах города работали 110 единиц техники. Также накануне вечером началась обработка противогололёдными материалами. Очистка дорог выполнялась с 00600 до 7:00, однако непрекращающийся снегопад создаёт дополнительные сложности при уборке улиц. Менее чем за сутки в Иркутске выпало 150 мм осадков. После спада потока машин в 10:00 очистка продолжилась, – сообщил главный инженер.
Для оперативной очистки улиц от свежевыпавшего снега усилят работу снегоуборочных бригад. Задействовано более 40 пескоразбрасывателей, 12 самосвалов, автогрейдеры, а также средства малой механизации для уборки тротуаров. Кроме того, жилищным и коммунальным службам управляющих компаний и частных организаций рекомендовано перейти на усиленный режим работы. Основной упор делается на посыпку очищенных тротуаров песко-соляной смесью, чтобы избежать появления наледи, сообщает мэрия Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ вчера вечером пошёл снег. За ночь на улицы города высыпали 570 тонн песка.
В Иркутске расчищают заснеженные дороги в усиленном режиме
Общество, Фото:
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