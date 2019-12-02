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В Улан-Удэ детей из нуждающихся семей сводили в театр имени Бестужева

В Улан-Удэ детей из нуждающихся семей сводили в театр имени Бестужева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Театр Бестужева с «Женщинами Бурятии» проводит социальную акцию

Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева и общественная организация «Женщины Бурятии» проводят совместную социальную акцию. Дети из социально незащищенных слоёв населения смогут бесплатно посмотреть детские спектакли, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

В эти выходные ребята из нескольких спецшкол Улан-Удэ смогли бесплатно посмотреть детские спектакли Русского драматического театра «Про Емелю, или по щучьему велению» и «Чудо-цвет». В большинстве это были дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Это стало возможным благодаря организации «Союз женщин России» и её региональному отделению «Женщины Бурятии», которые выделили деньги на приобретение билетов. А Русский драматический театр предоставил скидку на покупку.

В социальной акции приняли участие учащиеся специальных коррекционных общеобразовательных школ № 3 и № 62, лицея-интерната № 1, санаторной школы-интерната № 28 и средней общеобразовательной школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов, а также их родители, бабушки и дедушки.

– В Год театра в России мы решили провести эту акцию. Для детей, которых мы смогли пригласить в театр, эти спектакли станут приятным новогодним подарком, потому что многие не могут себе позволить посетить детские представления. А так у детей и родителей есть возможность посмотреть сказки, поучиться у героев добру, взаимовыручке, пообщаться с близкими и зарядиться на праздники хорошим настроением, – говорит председатель региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Анна Скосырская.

Дети познакомились с любимыми русскими сказками «Про Емелю, или по щучьему велению» и «Чудо-цвет».

– Мне очень понравилась сказка! Понравилась Аленушка и кот, веселая сказка! – рассказала Алина, ученица школы-интерната № 28, которая посмотрела спектакль «Чудо-цвет».

– Мы рады, что нам удалось посмотреть сказку. Получили огромное удовольствие! Телевизор, конечно, никогда не даст такого эффекта, как театр, – отмечает папа Алины.

– Мой племянник первый раз в этом театре. Ему очень понравилась сказка «Чудо-цвет», с удовольствием смотрел, внимательно следил за развитием событий,– говорит тетя учащегося школы-интерната № 28.

Ребят из школ районов Бурятии ждёт постановка «Бременские музыканты», показ которой состоится 8 декабря, а также премьерный спектакль-фэнтези «Снежная королева» по любимой сказке Ганса Христиана Андерсена, стартующий на сцене театра с 24 декабря.
дети Русский драмтеатр
 
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