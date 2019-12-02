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В Агинском округе разыграли кубок по вольной борьбе

В Агинском округе разыграли кубок по вольной борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Чемпионами турнира стали 29 борцов

30 ноября в Агинском Бурятском округе состоялся XIX турнир по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича». В течение дня на ковре спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края прошли захватывающие схватки между спортсменами трёх районов округа.

Всего в соревновании приняли участие 87 сильнейших борцов Аги, в том числе 38 мастеров спорта России, 1 мастер спорта международного класса. Вечером стали известны имена победителей праздника спорта.

В итоге по 29 весовым категориям чемпионами XIX турнира стали:

Среди юношей
- Цыренов Жаргал (Могойтуйский район)
- Дамдинов Эрдэм (Агинский район)
- Сультимов Бато (Агинский район)
- Дугаржапов Жаргал (Дульдургинский район)
- Ешинимаев Тамир (Агинский район)
- Доржиев Александр (Могойтуйский район)
- Дугаржапов Цырен (Дульдургинский район)
- Бальжинимаев Арсалан (Агинский район)
- Дарибазаров Ятур (Дульдургинский район)

Среди мужчин
- Далаев Мягмар (Могойтуйский район)
- Намсараев Жаргал (Могойтуйский район)
- Тумэнбаяров Солбон (Агинский район)
- Дамдинов Эрдэм (Агинский район)
- Рыгзынов Арсалан (Могойтуйский район)
- Галсанов Аюр (Могойтуйский район)
- Рабданов Александр (Агинский район)
- Базаров Барас (Агинский район)
- Дугаров Цэдаши (Дульдургинский район)
- Цыренжапов Эрдэм (Дульдургинский район)

Среди ветеранов
- Жалсанов Баясхалан (Могойтуйский район)
- Батомункуев Баир (Могойтуйский район)
- Бадмаев Баясхалан (Могойтуйский район)
- Дараев Бато (Агинский район)
- Болотов Батор (Агинский район)
- Базаров Баир (Агинский район)
- Дылыков Дондок (Могойтуйский район)
- Мункодугаров Бато (Могойтуйский район)
- Эрдынеев Баясхалан (Могойтуйский район)
- Жамбалов Зориг (Могойтуйский район)

Вручены специальные призы:
- «За самую красивую схватку» – Тумэнбаяров Солбон
- «За самую красивую схватку» – Жигзымаев Саян
- «За лучшую технику» – Рабданов Александр
- «Лучшему ветерану турнира» – Жамбалов Зориг
- «Молодой перспективный борец» – Цыренов Жаргал
- «Главному судье соревнований» – Балдаев Дмитрий

По результатам всех встреч победителем турнира стала команда Могойтуйского района, второе место заняла команда Агинского района, третье – команда Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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