В Агинском округе разыграли кубок по вольной борьбе

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Чемпионами турнира стали 29 борцов



30 ноября в Агинском Бурятском округе состоялся XIX турнир по вольной борьбе «Кубок памяти Цыренова Бадмы Цыреновича». В течение дня на ковре спортивной школы олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края прошли захватывающие схватки между спортсменами трёх районов округа.



Всего в соревновании приняли участие 87 сильнейших борцов Аги, в том числе 38 мастеров спорта России, 1 мастер спорта международного класса. Вечером стали известны имена победителей праздника спорта.



В итоге по 29 весовым категориям чемпионами XIX турнира стали:



Среди юношей

- Цыренов Жаргал (Могойтуйский район)

- Дамдинов Эрдэм (Агинский район)

- Сультимов Бато (Агинский район)

- Дугаржапов Жаргал (Дульдургинский район)

- Ешинимаев Тамир (Агинский район)

- Доржиев Александр (Могойтуйский район)

- Дугаржапов Цырен (Дульдургинский район)

- Бальжинимаев Арсалан (Агинский район)

- Дарибазаров Ятур (Дульдургинский район)



Среди мужчин

- Далаев Мягмар (Могойтуйский район)

- Намсараев Жаргал (Могойтуйский район)

- Тумэнбаяров Солбон (Агинский район)

- Дамдинов Эрдэм (Агинский район)

- Рыгзынов Арсалан (Могойтуйский район)

- Галсанов Аюр (Могойтуйский район)

- Рабданов Александр (Агинский район)

- Базаров Барас (Агинский район)

- Дугаров Цэдаши (Дульдургинский район)

- Цыренжапов Эрдэм (Дульдургинский район)



Среди ветеранов

- Жалсанов Баясхалан (Могойтуйский район)

- Батомункуев Баир (Могойтуйский район)

- Бадмаев Баясхалан (Могойтуйский район)

- Дараев Бато (Агинский район)

- Болотов Батор (Агинский район)

- Базаров Баир (Агинский район)

- Дылыков Дондок (Могойтуйский район)

- Мункодугаров Бато (Могойтуйский район)

- Эрдынеев Баясхалан (Могойтуйский район)

- Жамбалов Зориг (Могойтуйский район)



Вручены специальные призы:

- «За самую красивую схватку» – Тумэнбаяров Солбон

- «За самую красивую схватку» – Жигзымаев Саян

- «За лучшую технику» – Рабданов Александр

- «Лучшему ветерану турнира» – Жамбалов Зориг

- «Молодой перспективный борец» – Цыренов Жаргал

- «Главному судье соревнований» – Балдаев Дмитрий



По результатам всех встреч победителем турнира стала команда Могойтуйского района, второе место заняла команда Агинского района, третье – команда Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

