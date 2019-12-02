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Михаил Пирогов: «Золотую цепь, как у собаки, я не ношу!»

Михаил Пирогов: «Золотую цепь, как у собаки, я не ношу!»
Общество, 
Известный оперный солист, которого оскорбили депутаты Народного Хурала, заявил, что не «собирается молчать»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе разразился крупный скандал вокруг заявлений депутатов Народного Хурала относительно заслуженного артиста Бурятии Михаила Пирогова. Было заявлено и о высоких гонорарах, и о внешнем виде известного солиста, и о якобы его золотых цепях.

Бурятский оперный театр официально потребовал извинений от депутата Игоря Бобкова. «Все дискуссии должны вестись в рамках профессиональной и человеческой этики. Слова Игоря Бобкова напрямую касаются человеческого достоинства солиста», - говорится в заявлении театра.

Сам Игорь Бобков в беседе с «Байкал-Daily» заявил, что «ему надо разобраться». «Сложно мне так сориентироваться и вспомнить, что мы обсуждали в отношении культуры на одном из рабочих совещаний», - сказал, в частности, Бобков.

На ситуацию отреагировал сам Михаил Пирогов.

«К вашему сожалению, депутаты Бобков и Цыбикмитов, золотую цепь, я не ношу, тем более как у собаки!))» - написал он в Facebook.

Он также опроверг информацию, что получал «огромные гонорары». Вопрос Михаил Пирогов назвал «унизительным», но, видимо, решил раз и навсегда прояснить ситуацию.

- Видимо настало время высказаться. Хочу сказать, что у меня не было собственного жилья в Улан-Удэ, я получал на руки с учётом отчислений, обычную среднюю заработную плату. Выезжал по договорам в другие Театры России, чтобы заработать на обычную жизнь. Не хочу прибедняться, но может пусть уже станет стыдно некоторым депутатам, что их задели и не дают покоя мои «бешеные гонорары». Помимо мастерства, я работаю над тем чтобы сумма моих гонораров росла и это моё личное дело, на будущее вам, депутаты, - поделился Пирогов.

Как выяснилось, после своего ухода из Бурятского оперного театра (в знак протеста против увольнения прежнего директора театра) он два месяца был без работы. «В надежде, что, может эта ошибка временна и всё станет на свои места», - пояснил Пирогов. Однако ему поступали предложения от других театров, в итоге он стал солистом Красноярского театра оперы и балета.

- Из Бурятского Театра Оперы и Балета ушли солисты, оголив ведущий состав театра, покинули родные стены ведущие артисты оркестра и хора. И в тот непростой период, такие депутаты Народного Хурала, как М.Гергенов, не имея ни малейшего представления, понимания культуры, устройства театра, гонораров, роли приглашенных творческих специалистов, закидывали социальные сети своими поверхностными, глупыми, позорными постами. И сегодня, спустя почти год как я ушел из Театра, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, Игорь Бобков и Зорикто Цыбикмитов, вновь возмущаются якобы моими «бешеными ГОНОРАРАМИ». На этот раз, я не собираюсь молчать и требую от вышеназванных депутатов официального извинения в мой адрес!
Страшно, что в Народном Хурале Республики Бурятия решают судьбу культуры и не только, люди, которые обладая поверхностными знаниями, несут в массы официальные речи, несущие разрушение, унижение, позор и бескультурье, - заключил Михаил Пирогов.

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