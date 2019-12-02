В соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы
С помощью мультимедийных средств и наглядных действий военнослужащих и гражданский персонал ознакомили с правилами соблюдения требований безопасности во время боевой подготовки и повседневной деятельности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Особое внимание было уделено показу на полногабаритных макетах и манекенах последствий нарушения требований безопасности при работе на технике и обращения с оружием. Военные врачи напомнили простые правила профилактики сезонных простудных заболеваний.
На комплексные занятия привлекалось 100% личного состава соединений и воинских частей округа. Учебные места были подготовлены в парках боевых машин, казармах, спортивных и караульных городках, на тактических полях и других местах несения военной службы.
Занятия по требованиям безопасности состоялись, в преддверии начала нового учебного года. Он стартовал 2 декабря.
В воинских частях Бурятии прошли занятия по безопасности
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