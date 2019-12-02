 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В Бурятии ракетчики пришли в школы с автоматами

В Бурятии ракетчики пришли в школы с автоматами
Общество,  Фото:из архива
Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели со школьниками занятия по огневой подготовке

В специализированном классе ребятам рассказали принцип работы механизма автомата Калашникова, основные его составляющие и тактико-технические характеристики АК-74.

После чего руководитель занятия рассказал об истории создания легендарного оружия, биографию самого создателя автомата и географию применения автомата Калашникова.

Помимо этого, на учебных плакатах юнармейцы ознакомились и с другими образцами современного стрелкового оружия, которые стоят на вооружении. Кроме того, ребята на время отработали нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В воинских частях Бурятии прошли занятия по безопасности
В воинских частях Бурятии прошли занятия по безопасности
Общество, 02.12.2019
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялись комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы
В Бурятии ракетчики пришли в школы с автоматами
В Бурятии ракетчики пришли в школы с автоматами
Общество, 02.12.2019
Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели со школьниками занятия по огневой подготовке
В Улан-Удэ наградят лучших волонтёров
В Улан-Удэ наградят лучших волонтёров
Общество, 02.12.2019
Мероприятие пройдёт в бальном зале БГУ
Лучник и пулевик из Бурятии будут служить в спортивных ротах
Лучник и пулевик из Бурятии будут служить в спортивных ротах
Общество, 02.12.2019
Эрдэм Ирдынеев и Александр Кондрашин уже приняли присягу
Студентка из Бурятии вошла в десятку лучших в России
Студентка из Бурятии вошла в десятку лучших в России
Общество, 02.12.2019
Дарья Контеева прошла множество испытаний
За ночь на улицы Улан-Удэ высыпали 570 тонн песка
За ночь на улицы Улан-Удэ высыпали 570 тонн песка
Общество, 02.12.2019
Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог
В Улан-Удэ жители Солдатского и Истока грозят протестами
В Улан-Удэ жители Солдатского и Истока грозят протестами
Общество, 02.12.2019
Жители двух посёлков «за синим забором» жалуются на свою изоляцию
Тхэквондисты Бурятии завоевали два золота Кубка мира
Тхэквондисты Бурятии завоевали два золота Кубка мира
Общество, 02.12.2019
Победителями стали Александр Бодров и Никита Борисов
В Забайкалье осуждённому разрешили жить с семьёй
В Забайкалье осуждённому разрешили жить с семьёй
Общество, 02.12.2019
Мужчина отбывает наказание в колонии-поселения
В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей
В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей
Общество, 02.12.2019
У каждого ученика свой горшок с будущим деревом и дневник наблюдений
Ирина Винер просит построить в Бурятии центр художественной гимнастики
Ирина Винер просит построить в Бурятии центр художественной гимнастики
Общество, 02.12.2019
Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике откликнулась на просьбы жителей Бурятии
В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
Общество, 02.12.2019
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество, 02.12.2019
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^