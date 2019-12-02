В Бурятии ракетчики пришли в школы с автоматами

Общество, Фото: из архива

Военнослужащие ракетного соединения в Бурятии провели со школьниками занятия по огневой подготовке



В специализированном классе ребятам рассказали принцип работы механизма автомата Калашникова, основные его составляющие и тактико-технические характеристики АК-74.



После чего руководитель занятия рассказал об истории создания легендарного оружия, биографию самого создателя автомата и географию применения автомата Калашникова.



Помимо этого, на учебных плакатах юнармейцы ознакомились и с другими образцами современного стрелкового оружия, которые стоят на вооружении. Кроме того, ребята на время отработали нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



