В Улан-Удэ наградят лучших волонтёров

Мероприятие пройдёт в бальном зале БГУ



5 декабря в Бальном зале Бурятского государственного университета состоится торжественная церемония в честь международного дня добровольцев.



В рамках празднования будут чествовать лучших добровольцев Бурятии. Волонтёров наградят благодарностями от главы республики Алексея Цыденова, также отметят и самое доброе муниципальное образование в номинации «Район добра».



Для гостей вечера добровольцы приготовят свои выставочные площадки, где каждый сможет ознакомиться с их деятельностью и вступить в ряды волонтёров. Завершится мероприятие концертной программой и гимном добровольцев, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

