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На льду Байкала устроят рыболовную эстафету

На льду Байкала устроят рыболовную эстафету
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут в рамках турнира по подлёдной рыбалке

5 и 6 января 2020 года на озере Байкал состоится третий Байкальский открытый международный турнир по подлёдной рыбалке «BOTIF-2020». Фестиваль пройдёт в уникальном формате: в нём будут сочетаться двухдневные командные соревнования профессионалов и любителей по правилам, максимально приближенным к международным стандартам, семинар от гуру по подлёдной рыбалке, развлекательная программа для гостей и участников турнира.

Одним из этапов турнира будет рыболовная эстафета – уникальное соревнование, разработанное организаторами турнира и получившее признание среди участников на турнирах в 2018 и 2019 году.

Для участия в турнире необходимо собрать команду из трёх человек и капитана (тренера). О своем участии уже заявили клубы и рыболовные федерации из разных регионов России, иностранные спортсмены, и, конечно, участники и победители первых двух турниров.

Зарегистрировать свою команду можно, подав заявку на сайте турнира до 27 декабря. Там же размещены подробный регламент и правила соревнований. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

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