1 декабря закончился открытый турнир Азии по дзюдо
Иркутские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на открытом турнире Азии по дзюдо, который с 30 ноября по 1 декабря проходил в Гонконге.
В весовой категории до 73 кг медаль высшей пробы выиграл иркутянин Махмадбек Махмадбеков. Он одержал победу над соперниками из Канады, Южной Кореи, Таджикистана, Казахстана. Второе место в этом весе занял Мадияр Сембаев из Казахстана. Бронзовыми призёрами стали Константин Габун (Канада) и Болор-Очир Герелтуя (Монголия).
Серебряным призёром в весовой категории до 81 кг стал ещё один иркутский спортсмен Давид Габаидзе. Он оказался сильнее дзюдоистов из Канады и Исландии. В финале Давид уступил спортсмену из Южной Кореи Мун Джин Лии, который стал победителем турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории взяли Александр Аренцибиа (Канада) и Свейнбджор Иура (Исландия).
Махмадбек Махмадбеков и Давид Габаидзе тренируются в спортивном клубе дзюдо «Мори» у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в училище олимпийского резерва города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские дзюдоисты завоевали 2 медали в Гонконге
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