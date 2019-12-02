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Иркутские дзюдоисты завоевали 2 медали в Гонконге

Иркутские дзюдоисты завоевали 2 медали в Гонконге
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
1 декабря закончился открытый турнир Азии по дзюдо

Иркутские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на открытом турнире Азии по дзюдо, который с 30 ноября по 1 декабря проходил в Гонконге.

В весовой категории до 73 кг медаль высшей пробы выиграл иркутянин Махмадбек Махмадбеков. Он одержал победу над соперниками из Канады, Южной Кореи, Таджикистана, Казахстана. Второе место в этом весе занял Мадияр Сембаев из Казахстана. Бронзовыми призёрами стали Константин Габун (Канада) и Болор-Очир Герелтуя (Монголия).

Серебряным призёром в весовой категории до 81 кг стал ещё один иркутский спортсмен Давид Габаидзе. Он оказался сильнее дзюдоистов из Канады и Исландии. В финале Давид уступил спортсмену из Южной Кореи Мун Джин Лии, который стал победителем турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории взяли Александр Аренцибиа (Канада) и Свейнбджор Иура (Исландия).

Махмадбек Махмадбеков и Давид Габаидзе тренируются в спортивном клубе дзюдо «Мори» у Эргаша и Фотеха Махмадбековых и учатся в училище олимпийского резерва города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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