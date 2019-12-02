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Ангарские гимнасты выиграли 25 медалей на первенстве Забайкалья

Ангарские гимнасты выиграли 25 медалей на первенстве Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Двое из из них взяли по 6 медалей различного достоинства

Ангарские спортсмены выиграли 25 медалей на открытом первенстве Забайкальского края по спортивной гимнастике в отдельных видах многоборья, посвящённом памяти В.И. Козлова. Соревнования проходили с 21 по 24 ноября в Чите.

В турнире приняли участие более 100 человек из Амурской, Иркутской областей; Приморского, Забайкальского краёв; Республики Бурятия. Юные воспитанники спортивной школы «Сибирь» города Ангарска показали хорошие результаты в квалификационных соревнованиях, выйдя в финалы по всем видам гимнастического многоборья. В общей сложности ангарская команда завоевала девять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград.

По программе второго спортивного разряда Виктория Воложанина завоевала серебряную медаль в опорном прыжке и бронзовую награду на брусьях. Милана Ветошкина по программе третьего спортивного разряда победила в вольных упражнениях и стала третьей на бревне.

По программе первого спортивного разряда Максим Иванов взял «серебро» в упражнениях на перекладине и «бронзу» на брусьях. Александр Ефимов по программе второго спортивного разряда выиграл «серебро» в упражнениях на перекладине, «бронзу» – на коне и кольцах. По программе первого юношеского спортивного разряда Эльдар Халиляев занял первое места на коне и кольцах, вторым он стал на брусьях и перекладине.

По программе третьего спортивного разряда шесть медалей завоевал Лев Степанов. Он стал победителем в вольных упражнениях, в упражнениях на кольцах, брусьях и перекладине, «серебро» он взял в упражнениях на коне, «бронзу» – в опорном прыжке.

Ещё обладателем шести медалей по программе третьего спортивного разряда стал Илья Гулидов. Атлет одержал победу на коне и опорном прыжке, стал серебряным призёром в вольных упражнениях, на кольцах, брусьях и перекладине. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт спортивная гимнастика первенство Забайкальский край Ангарск Иркутская область
 
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