Дарья Контеева прошла множество испытаний
⠀
С 22 по 26 ноября в Казани проходил финал российской национальной премии «Студент года – 2019».
⠀
Финалу премии предшествовали 63 региональных этапа, в которых участвовали более 6000 студентов. Только 400 лучших прошли в финальный очный этап в Казани. В их число вошла и студентка авиационного техникума, улан-удэнка Дарья Контеева.
⠀
Дарья прошла множество испытаний, а именно: «Самопрезентация», «Орфографический диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Ролевая игра» и «Решение кейса». Пройдя успешно все испытания Контеева вошла в десятку лучших, где стала 6-й из 35 участников в номинации «Общественник года».
⠀
- Подобные конкурсы мотивируют к саморазвитию и дают возможность показать себя. Отдельную благодарность хочется выразить педагогическому коллективу авиационного техникума за помощь в подготовке к конкурсу и за поддержку, - отметила Дарья.
⠀
Дарья принимает участие в премии «Студент года» уже во второй раз. В прошлом году она также вошла в десятку лучших в номинации «Доброволец года».
Студентка из Бурятии вошла в десятку лучших в России
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дарья Контеева прошла множество испытаний
Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог
Жители двух посёлков «за синим забором» жалуются на свою изоляцию
Савватий провёл литургию
Победителями стали Александр Бодров и Никита Борисов
Мужчина отбывает наказание в колонии-поселения
У каждого ученика свой горшок с будущим деревом и дневник наблюдений
Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике откликнулась на просьбы жителей Бурятии
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Бурятские борцы-ветераны взяли золото и бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
В этом году увеличилась площадь катка и его пропуская способность
Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа