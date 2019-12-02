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Студентка из Бурятии вошла в десятку лучших в России

Студентка из Бурятии вошла в десятку лучших в России
Общество, 
Дарья Контеева прошла множество испытаний

С 22 по 26 ноября в Казани проходил финал российской национальной премии «Студент года – 2019».

Финалу премии предшествовали 63 региональных этапа, в которых участвовали более 6000 студентов. Только 400 лучших прошли в финальный очный этап в Казани. В их число вошла и студентка авиационного техникума, улан-удэнка Дарья Контеева.

Дарья прошла множество испытаний, а именно: «Самопрезентация», «Орфографический диктант», «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Ролевая игра» и «Решение кейса». Пройдя успешно все испытания Контеева вошла в десятку лучших, где стала 6-й из 35 участников в номинации «Общественник года».

- Подобные конкурсы мотивируют к саморазвитию и дают возможность показать себя. Отдельную благодарность хочется выразить педагогическому коллективу авиационного техникума за помощь в подготовке к конкурсу и за поддержку, - отметила Дарья.

Дарья принимает участие в премии «Студент года» уже во второй раз. В прошлом году она также вошла в десятку лучших в номинации «Доброволец года».
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