Ксения Зубакина получила «бронзу» на дистанции 50 м вольным стилем
В Саранске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» в бассейне на 25 м. Турнир проходил в период с 26 по 30 ноября.
В соревнованиях приняли участие юноши (15-16 лет) 2003-2004 г.р., девушки (13-14 лет) 2005-2006 г. р., юниоры (17-18 лет) 2001-2002 г.р., юниорки (15-17 лет) 2002-2004 г.р., вошедшие в 30 сильнейших в каждой спортивной дисциплине официального рейтинга Всероссийской федерации плавания. Бурятию представила спортсменка республиканской спортивной школы плавания, мастер спорта России Ксения Зубакина.
На дистанции 50 метров вольным стилем Ксения завоевала бронзовую медаль. Тренирует Ксению Арья Захаров. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Пловчиха из Бурятии стала призёром всероссийских соревнований
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