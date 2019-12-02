В конкурсе могут участвовать дети от 6 до 11 лет
Юных художников республики Бурятия приглашают принять участие в детском конкурсе рисунков «Спорт глазами детей».
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, посвящённый национальному проекту «Спорт – норма жизни». В конкурсе могут принять участие дети младшего школьного возраста (от 6 до 11 лет включительно), проживающие на территории Бурятии.
На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном исполнении на бумаге формат А3-А4 в любой технике с использованием средств для рисования – цветные карандаши, краски, восковые мелки.
На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.
Отсканированную работу нужно прислать на электронную почту sportnorma03@mail.ru. В тексте электронного письма необходимо указать следующие данные автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование общеобразовательной организации и её контакты.
Свои работы для участия можно прислать до 20 декабря. Победители получат памятные подарки. Работа победителя регионального уровня пройдёт конкурсный отбор в федеральный этап, который состоится с 1 января по 2 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В Бурятии выберут лучший детский рисунок о спорте
Общество, Фото:
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