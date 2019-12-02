За ночь на улицы Улан-Удэ высыпали 570 тонн песка

Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог



С полуночи на улицах Улан-Удэ работала специализированная техника комбината по благоустройству города по уборке снега.



- Всю ночь и до утра работали семь тракторов-щёток, пять грейдеров, два больших погрузчика, 16 пескоразбрасывателей, четыре «бобкэта», одна вакуумно-подметальная машина. Всего на дорогах города работали 35 единиц техники, высыпано 570 тонн песка. В настоящий момент техника комбината по благоустройству продолжает работать, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



По подсыпке улиц горожане могут позвонить по телефону 444-677, во дворах же подсыпают управляющие организации.

