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За ночь на улицы Улан-Удэ высыпали 570 тонн песка

За ночь на улицы Улан-Удэ высыпали 570 тонн песка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог

С полуночи на улицах Улан-Удэ работала специализированная техника комбината по благоустройству города по уборке снега.

- Всю ночь и до утра работали семь тракторов-щёток, пять грейдеров, два больших погрузчика, 16 пескоразбрасывателей, четыре «бобкэта», одна вакуумно-подметальная машина. Всего на дорогах города работали 35 единиц техники, высыпано 570 тонн песка. В настоящий момент техника комбината по благоустройству продолжает работать, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

По подсыпке улиц горожане могут позвонить по телефону 444-677, во дворах же подсыпают управляющие организации.
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