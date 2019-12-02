В Улан-Удэ завершился театральный фестиваль эвенков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Гран-при конкурса достался коллективу из Якутии



В Бурятии 30 ноября прошёл финал IV межрегионального фестиваля-конкурса «Эвенкийский нимнгакан-2019». Мероприятие, собравшее гостей из четырёх регионов и представителей северных районов Бурятии, состоялось на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Участники представили мини-спектакли на эвенкийском языке, поставленные по мотивам эвенкийских легенд и сказаний.



В заключительном отборочном туре приняли участие восемь коллективов, шесть из них – приезжие из других регионов. Это ансамбль «Холана» из Красноярского края со сказкой «Дылача тадук бэйнэл» («Солнце и звери»), культурный центр «Нёрилик» («Надежда») из Забайкальского края со сценкой «Мит эвенкил» («Мы – Эвенки»), театральный коллектив «Бакалдын» из Хабаровского края с постановкой «Со бэё Эрининдя-мата» («Могучий человек Эрининдя – богатырь»). Из Якутии приехали драматический кружок «Гирки-Догор» с постановкой «Тывгунэй Уркэкэн тадук», клуб «Дылача» со сценой обряда «Рождение ребенка», 87-летняя сказительница Анфиса Павловна Авелова с нимнгаканом «Торганай» (сказание о богатыре Торганае).



Бурятию представляли театральный коллектив «Возрождение» из Северо-Байкальского района со сказкой «Нюнэ эдын» («Хозяин ветров»). От Курумканского района выступили фольклорная группа «Одё» эвенкийского центра «Давдын» совместно с Улюнханским домом культуры, с постановкой «Миф о смене дня и ночи». А вот танцевально-вокальная группа «Биракан» из Баунтовского района, выигравшая местный отборочный тур, к сожалению, не смогла прибыть в Улан-Удэ из-за поломки транспорта.



Также на «Эвенкийском нимнгакане» выступили вокальный ансамбль «Гулувун» с «Песней мастерицы». Выступали и юные исполнительницы: Ирина Арьяева и Сарюна Гундуева с песней «Волшебные кумаланы», Анина Имеева с песней «Мой отец оленевод». В гала-концерте выступил и молодёжный хореографический ансамбль «Гулувун» центра «Арун».



По итогам конкурса гран-при получил коллектив «Гирки-Догор» из Якутии. Ещё один памятный подарок и диплом первой степени получили представители Курумканского района. Памятные подарки и дипломы второй и третье степени получили ансамбль «Холана» и северобайкальский коллектив «Возрождение». Клуб «Дылача» получил диплом «За этнографическую ценность и качество обработки фольклорного материала», а диплом «Лучший сценарий» – коллектив «Бакалдын». Специальный приз «Лучший сказитель-нимнгакалан» получила Анфиса Авелова, специальный приз «За лучшее исполнение роли среди взрослых» вручили Галине Фёдоровой. Все дипломы фестиваля сопровождались денежными сертификатами.



Кроме того, дипломом «За лучшее владение эвенкийским языком среди детей» и денежный сертификат наградили Дмитрия Кружаева из Хабаровского края, дипломы «За лучшее исполнение роли среди детей (возраст до 12 лет)» и «За лучшее исполнение роли среди детей (возраст 13-17 лет)» получили Арина Порядина и Арлан Варламов из Якутии. Диплом «Самый юный участник» получил шестилетний Сергей Верхатуров из Забайкальского края. Его сольное выступление с бубном стало своеобразной «изюминкой» гала-концерта.



Следующий фестиваль состоится в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба центра эвенкийской культуры «Арун».

