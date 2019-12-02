Тхэквондисты Бурятии завоевали два золота Кубка мира

Победителями стали Александр Бодров и Никита Борисов
С 27 ноября по 1 декабря в Минске прошёл Кубок Мира по тхэквондо ИТФ. Спортсмен Центра спортивной подготовки Бурятии Александр Бодров стал победителем Кубка мира.
Также золото у спортсмена республиканской спортивной школы олимпийского резерва Никиты Борисова, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Справка:
Тхэквондо ИТФ — это один из видов искусства самообороны без оружия. Научно обоснованный способ использования своего тела в целях самообороны, позволяющий в результате интенсивных физических и духовных тренировок необычайно расширить диапазон индивидуальных возможностей человека.
ИТФ — федерация тхэквондо, созданная корейским генералом Чхве Хон Хи 22 марта 1966 года. Цель ИТФ — распространить тхэквондо по всем уголкам мира и сделать его самым массовым видом боевого искусства.
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