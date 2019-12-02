Бурятский митрополит благословил на рождественский пост

Общество, Фото: Бурятская митрополия

Савватий провёл литургию



1 декабря в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию. Ему сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Елагин, иерей Николай Корниенко, иерей Антоний Хинганский, протодиакон Максим Пахолков, диакон Сергий Панфилов, диакон Евгений Поляков, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.



Проповедь перед причастием произнёс пономарь собора Александр Емельянов.



Савватий обратился к верующим с благословением на рождественский пост. Он также произнёс проповедь, посвященную воскресному евангельскому чтению — притче о безумном богаче.



Рождественский пост начался 28 ноября, а закончится 6 января — в ночь под Рождество. Верующим разрешено есть рыбу до 19 декабря. А продукты животного происхождения — мясо, молоко и яйца — запрещены.





