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В Забайкалье осуждённому разрешили жить с семьёй

В Забайкалье осуждённому разрешили жить с семьёй
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Мужчина отбывает наказание в колонии-поселения

50-летнему осуждённому колонии-поселения при исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края разрешили жить с семьёй на арендованной квартире.

Такое право осуждённый получил в связи с тем, что зарекомендовал себя с положительной стороны, принимал активное участие в общественной жизни учреждения, участвовал в спортивных мероприятиях, добросовестно относился к труду.

Проживание осуждённых за пределами исправительных учреждений возможно в соответствии со статьёй 129 УИК РФ и обосновано стимулом к исправлению и перевоспитанию осуждённых.

- Отбывающие наказание стремятся заслужить положительную оценку своего поведения, отношения к труду, доказать высокую степень своего исправления для того, чтобы получить возможность проживания за пределами исправительного учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.

В дальнейшем такая практика в будет продолжена.

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