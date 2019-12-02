В Забайкалье осуждённому разрешили жить с семьёй

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Мужчина отбывает наказание в колонии-поселения



50-летнему осуждённому колонии-поселения при исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края разрешили жить с семьёй на арендованной квартире.



Такое право осуждённый получил в связи с тем, что зарекомендовал себя с положительной стороны, принимал активное участие в общественной жизни учреждения, участвовал в спортивных мероприятиях, добросовестно относился к труду.



Проживание осуждённых за пределами исправительных учреждений возможно в соответствии со статьёй 129 УИК РФ и обосновано стимулом к исправлению и перевоспитанию осуждённых.



- Отбывающие наказание стремятся заслужить положительную оценку своего поведения, отношения к труду, доказать высокую степень своего исправления для того, чтобы получить возможность проживания за пределами исправительного учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



В дальнейшем такая практика в будет продолжена.



