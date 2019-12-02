 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей

В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей
Общество, 
У каждого ученика свой горшок с будущим деревом и дневник наблюдений

29 ноября в улан-удэнской средней школе №9 открыли первый мини-питомник. В четырёх классах 5«А», 5«Г», 2«Г» и 1«Г» были посажены семена лиственницы. Теперь у каждого ученика есть личный горшок с будущим деревом и дневник наблюдений. Открытие мини-питомника состоялось в рамках проекта «Школьный питомник», который организовала общественная организация «Новый лес».

- Хочу сказать большое спасибо детям за ту радость, с которой они встретили идею и посадили свои семена! Огромное спасибо учителям, которые взяли на себя эту нагрузку – следить ещё и за деревьями и рассказывать и объяснять детям о лесе, экологии и её сохранении! – рассказал в соцсетях инициатор проекта путешественник-экстремал Роман Шалтагачев.

Он добавил, что этот проект – только часть из того, что планируется сделать. План-минимум – открыть мини-питомники в каждой школе и детском саду Улан-Удэ, а в дальнейшем можно будет открывать их по всей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября известный путешественник-экстремал Роман Шалтагачев решил заняться восстановлением леса после крупных пожаров. Он сообщил в соцсетях о создании некоммерческой организации и волонтёрского движения.

Сейчас его организация «Новый лес» активно начала воплощать свои идеи в реальность. 29 ноября был дан старт проекту «Школьный питомник», а 1 декабря началась акция «Вырасти дерево дома». До октября следующего года организация планирует организовать лесной питомник на базе школы-интерната №21 в посёлке Танхой Кабанского района. Тогда же откроется лесной питомник площадью, достаточной для выращивания миллиона сеянцев ежегодно.

- У людей слишком много дел и слишком короткая память. Тысячи людей так и не услышали ответ на свой вопрос: «Что делать?», который по-особому громко звучал в виртуальном пространстве. Самым лучшим будет - Сажать! Нет, не людей - лес. Просто брать и делать, и уже на ходу разбираться, учиться, привлекать компетентных специалистов. Делать – вот ключевое слово. И только потом следить за круглыми столами, ездить на форумы, писать гранты и проекты, - писал Роман Шалтагачев.


школы деревья экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
Общество, 02.12.2019
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество, 02.12.2019
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Общество, 02.12.2019
Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Общество, 02.12.2019
Бурятские борцы-ветераны взяли золото и бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Общество, 02.12.2019
В этом году увеличилась площадь катка и его пропуская способность
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Общество, 02.12.2019
Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
Общество, 02.12.2019
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
Общество, 02.12.2019
Прокуратура раскрыла подробности несостоявшейся закупки
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Общество, 02.12.2019
В жилищном вопросе помогала разбираться прокуратура
В Бурятии сегодня снегопады
В Бурятии сегодня снегопады
Общество, 02.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике снежная погода
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Общество, 01.12.2019
Лыжница из Бурятии выступила на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Общество, 01.12.2019
Всероссийский турнир прошёл в Раменском
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
Общество, 01.12.2019
На контрольную по математике пришли более 60 желающих, в том числе 79-летний дедушка с правнуком

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^