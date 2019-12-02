В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей

У каждого ученика свой горшок с будущим деревом и дневник наблюдений
29 ноября в улан-удэнской средней школе №9 открыли первый мини-питомник. В четырёх классах 5«А», 5«Г», 2«Г» и 1«Г» были посажены семена лиственницы. Теперь у каждого ученика есть личный горшок с будущим деревом и дневник наблюдений. Открытие мини-питомника состоялось в рамках проекта «Школьный питомник», который организовала общественная организация «Новый лес».
- Хочу сказать большое спасибо детям за ту радость, с которой они встретили идею и посадили свои семена! Огромное спасибо учителям, которые взяли на себя эту нагрузку – следить ещё и за деревьями и рассказывать и объяснять детям о лесе, экологии и её сохранении! – рассказал в соцсетях инициатор проекта путешественник-экстремал Роман Шалтагачев.
Он добавил, что этот проект – только часть из того, что планируется сделать. План-минимум – открыть мини-питомники в каждой школе и детском саду Улан-Удэ, а в дальнейшем можно будет открывать их по всей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября известный путешественник-экстремал Роман Шалтагачев решил заняться восстановлением леса после крупных пожаров. Он сообщил в соцсетях о создании некоммерческой организации и волонтёрского движения.
Сейчас его организация «Новый лес» активно начала воплощать свои идеи в реальность. 29 ноября был дан старт проекту «Школьный питомник», а 1 декабря началась акция «Вырасти дерево дома». До октября следующего года организация планирует организовать лесной питомник на базе школы-интерната №21 в посёлке Танхой Кабанского района. Тогда же откроется лесной питомник площадью, достаточной для выращивания миллиона сеянцев ежегодно.
- У людей слишком много дел и слишком короткая память. Тысячи людей так и не услышали ответ на свой вопрос: «Что делать?», который по-особому громко звучал в виртуальном пространстве. Самым лучшим будет - Сажать! Нет, не людей - лес. Просто брать и делать, и уже на ходу разбираться, учиться, привлекать компетентных специалистов. Делать – вот ключевое слово. И только потом следить за круглыми столами, ездить на форумы, писать гранты и проекты, - писал Роман Шалтагачев.
В улан-удэнской школе открылся мини-питомник с лиственницей
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