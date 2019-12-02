В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Архипова (@ecoarhipova) 30 Ноя 2019 в 5:45 PST



Зоозащитники стояли на центральной пешеходной улице города с плакатами, призывающими отказаться от ношения одежды из меха животных. На них изображены окровавленные трупы животных, агитационные призывы.



Также на одном из плакатов было подробно расписано как утилизировать синтетические вещи. По словам зоозащитницы, они наносят меньший урон природе, в сравнении с использованием натурального меха.





Зоозащитники стояли на центральной пешеходной улице города с плакатами, призывающими отказаться от ношения одежды из меха животных. На них изображены окровавленные трупы животных, агитационные призывы.Также на одном из плакатов было подробно расписано как утилизировать синтетические вещи. По словам зоозащитницы, они наносят меньший урон природе, в сравнении с использованием натурального меха.

Накануне, 1 декабря, в центре Улан-Удэ, на улице Ленина состоялась акция «Животные – не одежда». Её проводили бурятские зоозащитники. Они призывали жителей Бурятии отказаться от одежды из натурального меха животных.- Сегодня весь современный мир повсеместно отказывается от животных материалов в пользу более этичных альтернатив - бренды, сети магазинов, недели моды, целые города запрещают продажу изделий из натурального меха, так как отрицать жестокость его производства в наши дни уже невозможно, как и оправдывать его использование утилитарными потребностями, - написала на своей странице в Instagram экоактивистка Ольга Архипова.По мнению активистов, синтетические утеплители «обошли натуральный мех и по теплоте, и по экологичности, и эстетике».- Мех - больше не признак статуса, а лишь признак бедности знаний и пустоты души. Время открыть глаза и увидеть правду. Время отбросить стереотипы и сделать шаг в современный мир! Время показать всем и самим себе, что Бурятия - не отсталая республика, что здесь живут современные, умные и добрые люди! Вырази свой протест! – написала Ольга.