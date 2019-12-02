 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб

В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
Общество, 
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»

Накануне, 1 декабря, в центре Улан-Удэ, на улице Ленина состоялась акция «Животные – не одежда». Её проводили бурятские зоозащитники. Они призывали жителей Бурятии отказаться от одежды из натурального меха животных.

- Сегодня весь современный мир повсеместно отказывается от животных материалов в пользу более этичных альтернатив - бренды, сети магазинов, недели моды, целые города запрещают продажу изделий из натурального меха, так как отрицать жестокость его производства в наши дни уже невозможно, как и оправдывать его использование утилитарными потребностями, - написала на своей странице в Instagram экоактивистка Ольга Архипова.

По мнению активистов, синтетические утеплители «обошли натуральный мех и по теплоте, и по экологичности, и эстетике».

- Мех - больше не признак статуса, а лишь признак бедности знаний и пустоты души. Время открыть глаза и увидеть правду. Время отбросить стереотипы и сделать шаг в современный мир! Время показать всем и самим себе, что Бурятия - не отсталая республика, что здесь живут современные, умные и добрые люди! Вырази свой протест! – написала Ольга. 



Зоозащитники стояли на центральной пешеходной улице города с плакатами, призывающими отказаться от ношения одежды из меха животных. На них изображены окровавленные трупы животных, агитационные призывы.

Также на одном из плакатов было подробно расписано как утилизировать синтетические вещи. По словам зоозащитницы, они наносят меньший урон природе, в сравнении с использованием натурального меха.


зоозащитники дикие животные шубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
В центре Улан-Удэ зоозащитники призывали отказаться от шуб
Общество, 02.12.2019
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
В Бурятии собирают новогодние подарки детям без родителей
Общество, 02.12.2019
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие
Общество, 02.12.2019
Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Бурятский борец-вольник выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе
Общество, 02.12.2019
Бурятские борцы-ветераны взяли золото и бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Самый большой каток Улан-Удэ откроется в пятницу
Общество, 02.12.2019
В этом году увеличилась площадь катка и его пропуская способность
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть
Общество, 02.12.2019
Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
Общество, 02.12.2019
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
Общество, 02.12.2019
Прокуратура раскрыла подробности несостоявшейся закупки
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Общество, 02.12.2019
В жилищном вопросе помогала разбираться прокуратура
В Бурятии сегодня снегопады
В Бурятии сегодня снегопады
Общество, 02.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике снежная погода
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Общество, 01.12.2019
Лыжница из Бурятии выступила на первом этапе Кубка мира в Финляндии
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Общество, 01.12.2019
Всероссийский турнир прошёл в Раменском
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике
Общество, 01.12.2019
На контрольную по математике пришли более 60 желающих, в том числе 79-летний дедушка с правнуком

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^