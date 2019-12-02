Испанец, едва не погибший по пути к Байкалу, повторит путешествие

Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Повторить попытку добраться на велосипеде из Магадана к озеру Байкал (в Иркутскую область) планирует путешественник из Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес. Об этом сообщает Российская газета.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2018 года иностранец решил на велосипеде доехать из Магадана до Байкала. Однако он не учёл погодные условия. В результате ему пришлось ночевать в палатке при минус 50 градусах.
От неминуемой гибели испанца спасли местные жители, которые доставили обессилевшего мужчину до ближайшего населённого пункта. Турист получил обморожение руки. Ему оказали помощь. После Хосе Андрес Абьян Пахарес отправился домой.
Недавно велопутешественник сообщил, что сейчас полностью восстановился и в конце декабря хочет вновь вернуться в Россию, чтобы всё-таки воплотить свою задумку. Он уверяет, что теперь, когда знает, что его ждёт, хорошо подготовился к поездке, отмечается в материале Российской газеты.
Добраться до Байкала иностранец планирует в конце февраля или начале марта.
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