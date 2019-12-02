В Бурятии пройдёт международный конкурс хоров

Возраст участников – до 20 лет



В Улан-Удэ с 28 по 30 марта 2020 года пройдёт V международный хоровой конкурс «Поющее детство». Задачами мероприятия станут сохранение традиций академического исполнительства, развитие хорового искусства, поддержка наиболее талантливых и перспективных детских и юношеских хоровых коллективов, совершенствование профессионального уровня хоровых дирижёров, артистов хора и концертмейстеров.



В конкурсной программе могут принимать участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских музыкальных школ, детских школ искусств, образовательных организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций, а также хоровых студий, хоровых школ, культурных центров, дворцов творчества школьников, общественных организаций; хоровые коллективы немузыкальных образовательных организаций – техникумов, колледжей, уровень подготовки которых и концертные программы соответствуют условиям конкурса:

Детские хоры (до 16 лет),

Хоры девушек, хоры юношей (до 20 лет),

Смешанный молодёжный хор (до 20 лет),

Однородные вокально-хоровые ансамбли от 8 до 12 человек (до 16 лет),

Смешанные вокально-хоровые ансамбли до 16 человек (до 20 лет).



Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное, высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут известные музыканты. Помимо этого, в рамках конкурса пройдут круглый стол по проблемам хорового исполнительства, мастер-классы ведущих отечественных педагогов и хормейстеров, руководителей хоров.



Хоры и ансамбли, занявшие первые места в своих категориях, участвуют в конкурсе гран-при.



Впервые конкурс прошёл в 1995 году как республиканский, с 2004 года он приобрёл статус международного. Проведение конкурса имеет большое значение для развития хорового искусства в Восточносибирском регионе, так как в мероприятии принимают участие хоровые коллективы из Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Забайкальского края, Республики Тыва, Монголии. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



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