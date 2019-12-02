Юнармейцы Бурятии посетили войсковую часть

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения



Более 20 юнармейцев посетило соединение связи в Бурятии в рамках дня открытых дверей.



На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, в том числе командно-штабную машину управления на базе автомобиля «Тигр». Ребятам рассказали о её технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчётов, их основные функции и обязанности при выполнении учебно-боевых задач.



После этого в музее и комнатах боевой славы соединения детям продемонстрировали экспонаты времён Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.



Также во время встречи с юнармейцами офицеры рассказали мальчишкам об особенностях военной профессии. Им разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

