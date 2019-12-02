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В Бурятии определят лучших в игре на фортепиано

В Бурятии определят лучших в игре на фортепиано
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ среди учащихся состоится республиканский конкурс обязательного фортепиано

С 17 по 18 декабря в Улан-Удэ в колледже искусств пройдёт V республиканский конкурс обязательного фортепиано имени Веры Дмитриевны Обыденной. Цель мероприятия – сохранение и развитие школы инструментального исполнительства.

В конкурсе могут принять участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ (предмет «обязательное фортепиано»); студенты средних специальных учебных заведений (предмет «общее или обязательное фортепиано»); студенты высших учебных заведений. Устанавливаются возрастные категории: до 12 лет включительно; от 15 лет; до 19 лет; до 26 лет. Заявки для участия принимаются до 10 декабря в ресурсном учебно-методическом центре колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Программа конкурса

17 декабря
9:00 – 11:00 – Регистрация участников (фойе колледжа искусств имени П.И. Чайковского)
11:00 – Начало конкурсных прослушиваний

18 декабря
9:00 – 13:00 – Конкурсные прослушивания
14:00 – Круглый стол по результатам конкурса
15:00 – Церемония награждения победителей и заключительный концерт лауреатов

Справка

В. Д. Обыденная – одна из основательниц профессионального искусства Бурятии. Ученица профессора Санкт-Петербургской консерватории Л.В. Николаева, яркая представительница европейской интеллигенции, с 1920 г. неразрывно связана с музыкальной жизнью Бурятии. Долгие годы В.Д. Обыденная вела концертную, просветительскую и педагогическую деятельность в Бурятии. Целое поколение профессиональных музыкантов являлось её учениками, а сегодня их последователи несут славные пианистические традиции, заложенные В.Д. Обыденной. 

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