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В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела

В Бурятии мать-«кукушка» отплатила долг, испугавшись уголовного дела
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа

В Бурятии молодая мама выплатила на содержание ребёнка алиментную задолженность в размере 97 тысяч рублей во избежание уголовной ответственности.

Лишённая родительских прав женщина длительное время не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери, занимаясь устройством своей личной жизни. Тем временем дочь находилась на попечении у бабушки, ставшей для неё опекуном.

- В рамках исполнительного производства родительница не раз предупреждалась об уголовной ответственности, однако мер к трудоустройству и оплате алиментов не предпринимала, предпочитая жить на иждивении у гражданского супруга. В результате такое поведение должницы стало основанием для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.

Однако, после того, как сотрудники органов дознания службы судебных приставов провели расследование и направили уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного акта, женщина вспомнила о дочери и в надежде на прекращение дела внесла на депозитный счёт структурного подразделения задолженность в размере 97 тысяч рублей.

Судебные приставы перечислили алиментную задолженность на счёт взыскателя и получили в свой адрес благодарность. Между тем сама должница в настоящее время ожидает правового решения.
алименты
 
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