В Иркутской области пассажир поезда оскорбил полицейских

Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на один год.











В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.Как установлено предварительным следствием, в октябре 2019 года он, возвращавшийся с вахты домой, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Тайшет в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок. Он препятствовал работникам станции выполнению их обязанностей.- На место прибыли сотрудники транспортной полиции, которые провели с пассажиром профилактическую беседу. Однако обвиняемый гражданин должных выводов для себя не сделал, и публично, в нецензурной форме стал оскорблять находившихся при исполнении своих должностных обязанностей сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В ходе расследования уголовного дела мужчина свою вину признал в полном объёме, извинился за свои противоправные действия.