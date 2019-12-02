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В Иркутской области пассажир поезда оскорбил полицейских

В Иркутской области пассажир поезда оскорбил полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уголовное дело направлено в суд

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как установлено предварительным следствием, в октябре 2019 года он, возвращавшийся с вахты домой, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Тайшет в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок. Он препятствовал работникам станции выполнению их обязанностей.

- На место прибыли сотрудники транспортной полиции, которые провели с пассажиром профилактическую беседу. Однако обвиняемый гражданин должных выводов для себя не сделал, и публично, в нецензурной форме стал оскорблять находившихся при исполнении своих должностных обязанностей сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела мужчина свою вину признал в полном объёме, извинился за свои противоправные действия.

Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо исправительные работы на один год.


транспортная прокуратура
 
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