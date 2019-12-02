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В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»

В Бурятии с нарушением заключали контракт на строительство дороги до «Щучки»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура раскрыла подробности несостоявшейся закупки

Как выяснила прокурорская проверка, управление по строительству Селенгинского района Бурятии нарушило закон о закупках.

В июле 2019 года между учреждением и единственным участником электронного аукциона – обществом с ограниченной ответственностью «ТюменьСтройПроект» заключён муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги «Тохой – турбаза «Щучье озеро» – Родник» в Селенгинском районе.

- Проверка показала, что заявка и представленные обществом документы для участия в аукционе не соответствуют требованиям аукционной документации, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Межрайонным прокурором начальнику управления по строительству Селенгинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого управлением в одностороннем порядке отказано в исполнении контракта.

Межрайонным прокурором в отношении членов аукционной комиссии возбуждены производства об административном правонарушении, им назначен штраф в размере 30 тысяч рублей каждому.

Отделом МВД России по Селенгинскому району по материалам прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Проводится предварительное расследование.

Как сообщал «Байкал-Daily», сумма контракта составляла 551 млн. рублей. Торги были признаны несостоявшимися. После этого глава Бурятии Алексей Цыденов получил нагоняй от заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, за то, эту дорогу некому строить. На следующий день стало известно, что строитель всё-таки нашёлся.

прокуратура дороги
 
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