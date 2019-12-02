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Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё

Жительнице в Бурятии через суд пришлось доказывать право собственности на жильё
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко из архива
В жилищном вопросе помогала разбираться прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, жительница села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии являлась собственником жилого помещения не пригодного для проживания в связи с размороженной системой отопления.

С разрешения коммунальной организации, обслуживающей жилые дома в селе, в 2001 году женщина с ребёнком заселилась в свободное жилое помещение. Оплачивая коммунальные услуги, обеспечивая сохранность имущества, она приобрела право собственности на эту квартиру.

Ранее, до 1993 года, это помещение принадлежало другой семье. После смерти прежних хозяев наследники не пытались вселиться в квартиру, о своих правах не заявляли.

Прокурором Заиграевского района в интересах женщины и её ребёнка предъявлен иск о признании права собственности на жилое помещение. Суд отказал в удовлетворении требований прокурора. Прокурором на решение принесено апелляционное представление.

Апелляционным определением Верховного суда республики решение районного суда отменено, иск прокурора удовлетворён, право собственности на жилое помещение признано за проживающей в спорном жилом помещении семьёй.

прокуратура
 
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