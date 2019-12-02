По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике снежная погода
По южной половине местами небольшой снег, по центральным районам умеренные, по Прибайкалью сильные снегопады. На дорогах местами снежные заносы и накаты. Ветер северо-западный 3-8, местами до 13 м/с, позёмка, метели. Температура ночью 12-17, по востоку до 23, по юго-западу до 21-26, днём 7-12 мороза.
По северной половине морозная, без осадков, со слабым ветром погода. Температура ночью 33-38, местами до 27, днём 21-26 мороза.
В Улан-Удэ снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 13-15, днём 9-11 мороза.
В Бурятии сегодня снегопады
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