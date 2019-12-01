Бурятский борец стал призёром «Юности России»

Всероссийский турнир прошёл в Раменском
В городе Раменское Московской области 29 ноября завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе– первенство общественного государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». В турнире участвовали юноши до 17 лет.
Борец из Бурятии Баяр Баяндуев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг. Победу в этом весе одержал представитель Чечни Адам Архиев, серебро взял Амыр Хомушку из Тывы.
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