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Бурятский борец стал призёром «Юности России»

Бурятский борец стал призёром «Юности России»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всероссийский турнир прошёл в Раменском

В городе Раменское Московской области 29 ноября завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе– первенство общественного государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». В турнире участвовали юноши до 17 лет.

Борец из Бурятии Баяр Баяндуев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг. Победу в этом весе одержал представитель Чечни Адам Архиев, серебро взял Амыр Хомушку из Тывы.

Всего на ковры вышли более 300 спортсменов со всей России.



спорт вольная борьба
 
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