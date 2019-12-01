ВИДЕО: В Улан-Удэ станцевали участники контрольной по математике









Все участники акции получили сертификаты участников. Результаты конкурсных заданий и победители станут известны уже через неделю, их определят в Саратове – родоначальнике конкурса MathCat.





30 ноября Улан-Удэ присоединился к шестой всероссийской контрольной по математике для взрослых и не только MathCat. MathCat – это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде. В этот день математический флешмоб проходил во многих городах России и даже за рубежом. Улан-удэнцы проверяли свои знания в авиационном техникуме.На контрольную по математике пришли 68 человек. Из них 66 человек – студенты авиационного техникума, а двое – семейный подряд: 79-летний дедушка и 10-летний правнук. Они стали самым младшим и самым старшим участниками.Студенты решали конкурсные задания по индивидуальному зачёту, в то время как дедушка с правнуком - по «двойному зачёту», т.е. решали два конкурсных задания (белой и зелёной лиги) вместе.- Для участников флешмоба программная комиссия акции разработала авторские наборы задач четырёх уровней сложности или лиги: «белая», «зелёная», «жёлтая» или «красная». «Белая» лига под силу ученику 5-го класса, самая сложная – «красная» - лига содержит задачи с элементами высшей математики. Каждый участник самостоятельно выбирает уровень сложности, - сообщили «Байкал-Daily» в Улан-Удэнском авиационном техникуме.После конкурсных заданий студенты вышли на танцевальный флешмоб. Они весело танцевали, построив во время флешмоба символ контрольной – математическую кошку.