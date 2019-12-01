Первый день зимы в Бурятии будет тёплым

Местами слабый снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 декабря в Бурятии местами слабый снег. Ветер северо-западный 7-12.



Температура днём -11,-16, местами -18,-23.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём ожидается -12,-14.





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