Местами слабый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 декабря в Бурятии местами слабый снег. Ветер северо-западный 7-12.
Температура днём -11,-16, местами -18,-23.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём ожидается -12,-14.
Первый день зимы в Бурятии будет тёплым
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