Полигоны общевойскового объединения ВВО оборудовали новыми учебными точками
В рамках подготовительного периода военнослужащие провели все виды регламентного и технического обслуживания бронетанковой, артиллерийской, ракетной и автомобильной техники. Военнослужащие перевели на зимний режим эксплуатации более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.
В ходе работ в парковых зонах были развёрнуты пункты по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, электрооборудования, замене расходных материалов и масел, автомобильных шин.
Помимо этого, к началу зимнего периода обучения полигоны общевойскового объединения ВВО оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях, участки для выполнения тактико-огневых упражнений.
При проведении занятий большое внимание будет уделено отработке специальных задач в городских условиях мотострелковым, танковым разведывательными подразделениями, снайперами, связистами, военными медиками, сообщает пресс-служба ВВО.
Воинские части в Бурятии готовы к зимнему периоду обучения
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