Воинские части в Бурятии готовы к зимнему периоду обучения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полигоны общевойскового объединения ВВО оборудовали новыми учебными точками



В рамках подготовительного периода военнослужащие провели все виды регламентного и технического обслуживания бронетанковой, артиллерийской, ракетной и автомобильной техники. Военнослужащие перевели на зимний режим эксплуатации более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.



В ходе работ в парковых зонах были развёрнуты пункты по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, электрооборудования, замене расходных материалов и масел, автомобильных шин.



Помимо этого, к началу зимнего периода обучения полигоны общевойскового объединения ВВО оборудовали новыми учебными точками с учётом современного опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике.



В частности, на общевойсковом полигоне Бурдуны возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа, стенки для тренировки снайперов, макеты зданий для действия личного состава в городских условиях, участки для выполнения тактико-огневых упражнений.



При проведении занятий большое внимание будет уделено отработке специальных задач в городских условиях мотострелковым, танковым разведывательными подразделениями, снайперами, связистами, военными медиками, сообщает пресс-служба ВВО.

