В Улан-Удэ в колонии изготовят мусорные урны для города

В 2018 году здесь были изготовлены остановочные пункты
В исправительной колонии № 2 будут изготавливать металлические мусорные урны для благоустройства города
- В рамках взаимодействия УФСИН России по Республике Бурятия с органами муниципальной власти региона исправительная колония № 2 получила заказ на изготовление металлических урн для мусора, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В прошлом году были изготовлены остановочные пункты, установленные Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ на улицах города.
- Производственные мощности учреждений позволяют изготавливать разнообразную продукцию, применяемую в различных областях, изделия металлообработки, деревообработки, строительные материалы и швейную продукцию, - отметили в УФСИН России по Бурятии.
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В 2018 году здесь были изготовлены остановочные пункты
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