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В Улан-Удэ в колонии изготовят мусорные урны для города

В Улан-Удэ в колонии изготовят мусорные урны для города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2018 году здесь были изготовлены остановочные пункты

В исправительной колонии № 2 будут изготавливать металлические мусорные урны для благоустройства города

- В рамках взаимодействия УФСИН России по Республике Бурятия с органами муниципальной власти региона исправительная колония № 2 получила заказ на изготовление металлических урн для мусора, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

В прошлом году были изготовлены остановочные пункты, установленные Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ на улицах города.



- Производственные мощности учреждений позволяют изготавливать разнообразную продукцию, применяемую в различных областях, изделия металлообработки, деревообработки, строительные материалы и швейную продукцию, - отметили в УФСИН России по Бурятии.


колония
 
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