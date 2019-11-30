В Улан-Удэ в колонии изготовят мусорные урны для города









- Производственные мощности учреждений позволяют изготавливать разнообразную продукцию, применяемую в различных областях, изделия металлообработки, деревообработки, строительные материалы и швейную продукцию, - отметили в УФСИН России по Бурятии.





- Производственные мощности учреждений позволяют изготавливать разнообразную продукцию, применяемую в различных областях, изделия металлообработки, деревообработки, строительные материалы и швейную продукцию, - отметили в УФСИН России по Бурятии.

В исправительной колонии № 2 будут изготавливать металлические мусорные урны для благоустройства города- В рамках взаимодействия УФСИН России по Республике Бурятия с органами муниципальной власти региона исправительная колония № 2 получила заказ на изготовление металлических урн для мусора, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.В прошлом году были изготовлены остановочные пункты, установленные Комбинатом по благоустройству Улан-Удэ на улицах города.