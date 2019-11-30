В Бурятии открытие катка от NIVEA пройдёт 8 декабря

Строительство катка завершили на этой неделе
Недавно стало известно, что в посёлке Селенгинск Кабанского района построили каток от NIVEA.
Спортивный объект был выигран в рамках конкурса от компании NIVEA. Каток 30-летней давности давно нуждался в реконструкции. Местный житель Иван Филиппов, подавший заявку на участие в конкурсе, отмечал, что работы выполнены качественно.
Как сообщили в пресс-службе компании NIVEA, открытие ледовой площадки состоится 8 декабря.
- Конец 2019 года в Селенгинске ознаменуется важным событием: 8 декабря пройдёт открытие нового катка. Восстановление спортивного объекта поддержал бренд NIVEA, который проводит Всероссийский социальный конкурс «Голосуй за свой каток!», направленный на реставрацию заброшенных дворовых площадок, - продолжили в компании.
Также здесь добавили, что жители Селенгинска всегда стремились вести активный образ жизни и заниматься различными видами спорта. Старому катку, который находится на территории микрорайона Южный, было более 30 лет. Площадка, безусловно, пользовалась популярностью, а с 2018 года стала местом для регулярных тренировок местной любительской команды по хоккею, собранной энтузиастами, а также платформой для занятий детской хоккейной секции. В итоге Селенгинск победил в конкурсе в категории «Маленькие города». И уже в декабре на территории Селенгинской спортивной школы откроется новый просторный каток.
- Главная цель нашего проекта – это привлечение тысяч российских семей к активному образу жизни, особенно в зимнее время. Вход на катки будет осуществляться бесплатно, а, значит, полезный способ проведения досуга будет доступен большому количеству людей. Мы надеемся, что новые площадки понравятся и местным жителям, и спортивным командам, – отметил директор по маркетингу NIVEA Россия и СНГ Тома Додан.
Также по результатам конкурса «Голосуй за свой каток!» открытие новых спортивных площадок, отреставрированных при поддержке компании, состоится в городах Кандалакша и Ярославль.
Как сообщал «Байкал-Daily», победителя конкурса выбирали путём народного голосования. За селенгинский каток проголосовали почти восемь тысяч человек. Оказать поддержку призывал глава Бурятии Алексей Цыденов, звёздный гость «Байкальской рыбалки» Алексей Булдаков и многие жители республики. Итоги были озвучены в мае.
Это уже второй каток от NIVEA в Бурятии. Первый был выигран в 2016 году и построен в 18-м квартале Улан-Удэ.
В Бурятии открытие катка от NIVEA пройдёт 8 декабря
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