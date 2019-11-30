В Бурятии оставили без изменения решение суда по двум убийствам в Северобайкальске

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики оставила без изменения решение суда первой инстанции – подсудимый приговорён к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- МВД по Республике Бурятия сообщает, что доводы заявителя в отношении сотрудников МО МВД России «Северобайкальский» проверялись подразделением собственной безопасности МВД по Бурятии. Материалы проверки были направлены в СУ СК России по республике, где отказано в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления. В рамках судебного заседания доводы защиты также не нашли своего подтверждения, - уточнили в министерстве.
Недавно осуждённый по этому делу заявил, что написал явки с повинной под пытками, а о самих жертвах узнал от следователя. Издание «Тайга.инфо» опубликовало 28 ноября большую статью о расследовании дела.
Речь идёт о двух убийствах, совершённых в 2000 и 2002 годах в Северобайкальске. В Бурятии в июле 2018 года раскрыли убийства 12-летней девочки и 21-летней девушки. В августе этого года Северобайкальский городской суд приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима по делу о двух убийствах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2000 года в лесу на окраине Северобайкальска нашли тело 12-летней школьницы. За неделю до этого девочка ушла в школу и не вернулась домой. Эксперты установили, что её изнасиловали и задушили, на теле также нашли две ножевые раны.
В 2002 году в городе произошло ещё одно жуткое преступление. На обочине дороги между Северобайкальском и пригородным посёлком было обнаружено тело 21-летней девушки с ножевыми ранениями и травмами головы.
Оба эти преступления оставались длительное время нераскрытыми, однако работа не прекращалась. И в июле 2018 года полицейским удалось выйти на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске. Когда мужчина в очередной раз приехал в город, чтобы навестить родственников, его задержали.
- После вопросов о событиях тех лет мужчина сразу всё понял и попросил принять его чистосердечное признание. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах преступлений. 42-летнему злоумышленнику уже предъявлено обвинение по п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц и совершённое с целью скрыть другое преступление» и п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (в действующей на тот момент редакции закона) (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), - отмечали в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый мужчина ранее проживал в Северобайкальске. Днём в сентябре 2000 года он, прогуливаясь возле местного пляжа, повстречал 12-летнюю школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Обманом мужчина заманил девочку в кусты. Там он изнасиловал девочку, после чего, чтобы скрыть преступление, убил – задушил и нанёс два удара ножом.
Через два года, 11 августа 2002 года, проезжая по городу на автомобиле, мужчина вызвался подвезти до близлежащего посёлка голосовавшую на обочине 21-летнюю девушку, работавшую в местной библиотеке. Выехав из города, мужчина свернул в лес, там совершил с пассажиркой половой акт. Затем он нанёс девушке удар ножом в грудь, усадил её в салон автомобиля, выехал на трассу и на полной скорости вытолкнул ещё живую жертву наружу.
Девушка скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля.