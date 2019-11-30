Мероприятие пройдёт в это воскресенье
1 декабря в 15:00 часов горожан приглашают в музей истории Улан-Удэ.
В учреждении будут проводить разнообразные настольные игры «Находка для шпиона», «Крокодил»; «Мафия»; «Дженга»; «Башня»; «Алиас» и т.д.
В музее Улан-Удэ проведут настольные игры
Общество, Фото:
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