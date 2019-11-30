Для состоящих на учёте подростков организовали экскурсию в храм Улан-Удэ

Священнослужитель Николай рассказал несовершеннолетним историю храма
Несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, побывали в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ
Сотрудники УФСИН России по Бурятии организовали для подростков экскурсию в храм.
- Подростки посетили храм, где с интересом рассматривали его убранство и иконы. Священнослужитель Николай рассказал несовершеннолетним историю храма, дал краткие понятия о таинствах православной церкви. Также ребята побывали в часовне и послушали чтение старинных писаний на греческом языке, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.
Священник ответил на интересующие ребят вопросы и пригласил посещать богослужения.
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