В Улан-Удэ пайщики ЖСК «ОЧАГ» празднуют новоселье

Многоквартирный дом жилищно-строительный кооператив «ОЧАГ», созданный работниками Бурятского государственного университета, введён в эксплуатацию
- Разрешение на ввод в эксплуатацию получено, кадастровые номера по квартирам также присвоены, идёт процесс оформления права собственности, - рассказывает председатель кооператива Булат Иванов.
Пайщики довольны, что смогли реализовать это проект. Семнадцатиэтажный дом на 75 квартир располагается в самом центре Улан-Удэ по адресу: ул. Бау Ямпилова, 5А. Они воспользовались возможностью, которая предоставлена государством. Общая площадь дома составляет 6,8 тыс. квадратных метров.
Напомним, что федеральным законом 161-ФЗ установлен список отдельных категорий граждан, которым может быть предоставлен земельный участок под строительство жилья в случае их объединения в кооператив. В список входят государственные служащие, сотрудники высших учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, молодые ученые, военнослужащие, работники ОПК и органов внутренних дел, а также граждане, имеющие трех и более детей.
Очень важно, что по завершению строительства земля под жилыми домами оформляется в собственность граждан – пайщиков ЖСК. Такой формат позволяет улучшить жилищные условия работников бюджетных организаций.
Участники кооператива самостоятельно организуют и контролируют строительные работы и расход средств, выбирая ответственных подрядчиков и оптимизируя затраты.
Реализация механизма жилищно-строительных кооперативов призвана внести вклад в решение задачи по увеличению объемов строительства жилья в России, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Вовлечение в оборот федеральных земель и их безвозмездная передача ЖСК по закону о содействии развитию жилищного строительства (161-ФЗ) входит в число задач ДОМ.РФ.
Участникам ЖСК «ОЧАГ» в апреле 2016 года по ходатайству Минобрнауки предоставлен земельный участок общей площадью 0,54 га.
- Мы заключили с ДОМ.РФ договор безвозмездного пользования земельным участком. Они нам существенно помогли, потому что земля находится в центре города. В другой ситуации это сильно бы отразилось на цене квартир. Но ДОМ.РФ дали нам землю безвозмездно, и мы построили дом, - рассказывает председатель кооператива.
По словам Иванова, стоимость квадратного метра в итоге составила около 33 тыс. рублей, и это при средней стоимости в городе в 50 тысяч.
- Многим из участников нашего ЖСК уже 50-60 лет, они всю жизнь работали в системе высшего образования и жили в семейных общежитиях, созданных при ВУЗах. А сейчас мы им помогли получить первую квартиру, все очень довольны, - резюмировал он.
В Улан-Удэ пайщики ЖСК «ОЧАГ» празднуют новоселье
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