В Бурдраме соберутся около 400 детей из Улан-Удэ и районов республики
В Международный день инвалидов в Улан-Удэ состоится праздник для детей с ограниченными возможностями. 3 декабря с 14:00 до 17:00 часов в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева пройдёт интерактивно-театрализованное представление «История одного блогера», главными героями которого станут ребята в возрасте от шести лет и старше.
Интерактивное – потому что дети не будут сидеть в зрительном зале, а окажутся в гуще сказочных событий. После спектакля для детей организуют развлекательную программу – шоу мыльных пузырей, конкурсы от аниматоров и многое другое.
В мероприятии примут участие около 400 детей из 14 районов республики и города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии устроят праздник для детей с ограниченными возможностями
Общество, Фото:
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