Всегда в тройке лидеров – Анна и Александр
В Забайкальском крае за последние 10 лет по статистике самыми популярными мужскими именами являются Артём, Александр, Егор, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Матвей и Илья. Женщин чаще всего называют Виктория, Дарья, Анастасия, Екатерина, Анна, София, Ксения, Александра, Валерия и Мария.
Имя «Александр» из года в год присутствует в тройке лидеров у мужчин-забайкальцев. Среди трёх популярных женских имён всегда есть Анна, это имя является самым популярным и по всему миру.
Редкими и необычными именами у девочек стали Авелина, Айрина, Алиссия, Беатрис, Ева-Александра, Евангелина, Златаслава, Иоанна, Лелия, Леония, Мишель, Мия, Николь, Паулина, Рассулина, Софи, Теона, Эмилия, Эрика, Юлианна. Среди мальчиков: Гор, Доминик, Захарий, Радислав, Симон, Стефан, Фаддей, Эрик.
В последние годы появилась тенденция называть детей давно забытыми русскими именами. Для девочек это Анисия, Анфиса, Евдокия, Капитолина, Лукерья, Серафима. Для мальчиков – Аверьян, Демьян, Евфимий, Еремей, Иннокентий, Климентий, Тихон, Трофим, Яков. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Названы самые популярные имена в Забайкалье
Общество, Фото:
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