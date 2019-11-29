750 школьников в Иркутске получат бесплатное питание

Соцподдержку окажут детям, оставшимся без попечения родителей



В Иркутске хотят обеспечить бесплатным питанием в школах детей, оставшихся без попечения родителей. С соответствующим проектом внесения изменения в решение гордумы выступил заммэра Виталий Барышников на очередном заседании 28 ноября.



Он отметил, что в адрес мэра Иркутска Дмитрия Бердникова неоднократно поступали обращения от уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, а также от общественной организации «Ассоциация приёмных родителей Иркутской области» о рассмотрении возможности оказания социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей, в виде предоставления им бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутска.



- В действующем нормативном акте в перечне категорий школьников, которым предоставляется бесплатное питание, отсутствуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Соответственно такую льготу они не получали. Вместе с этим, в соответствии со статьей 121 Семейного кодекса Российской Федерации дети-сироты, у которых умерли оба или единственный родитель, рассматриваются в одной категории с детьми, которые лишились родительского попечения в связи с различными обстоятельствами, например, в связи с лишением родительских прав. Внесение данного изменения в решение думы города Иркутска позволит избежать социальной несправедливости и дискриминации детей, оставшихся без попечения родителей, – уточнил Виталий Барышников.



Депутаты гордумы поддержали предложение администрации Иркутска.



В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска обучается 1336 детей, оставшихся без попечения родителей, 586 из них уже получают бесплатное питание по иным основаниям. Таким образом, бесплатным питанием будут обеспечены 750 обучающихся, в том числе 194 человека в возрасте 7-10 лет и 556 человек в возрасте 11-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

