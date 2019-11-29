Шашисты Иркутской области завоевали 22 медали на первенстве СФО

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Обладателями призовых мест стали спортсмены Братска и Ангарска



Спортсмены Иркутской области завоевали 22 медали на первенстве Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам, которое с 20 по 24 ноября состоялось в Красноярске. Соревнования проходили в трёх программах – быстрой, классической и молниеносной играх.



В копилке шашистов – пять золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей. Серебряным призёром в трёх программах стал ангарчанин Николай Котолик. «Золото» в классике и «серебро» в молниеносной игре выиграл Чимит Шалбанов из Ангарска. На втором месте в молниеносной программе оказался братчанин Иван Хвоин. Третье место в классической программе занял Алексей Гордейчук из Братска. Ещё одна бронзовая награда в быстрой игре – у братчанина Тимура Парилова.



В трёх программах победу одержала Диана Пустынникова из Ангарска. Две серебряные в классической и молниеносной программах и бронзовую медаль в быстрой игре взяла ангарчанка Александра Низовцева. Ещё одна ангарская спортсменка Анастасия Чиркова стала двукратным серебряным призёром в классической и молниеносной программах. Спортсменка из Братска Алена Литвинова стала первой в классике, второе место она заняла в молниеносной игре, третье место – в быстрой игре. Братчанка Алиса Чемизова завоевала бронзовые медали в трёх видах программы.



Спортсмены Братска являются воспитанниками тренера Ноны Савиной. Ангарские шашисты тренируются у Владимира Тихонова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.