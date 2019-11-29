Алексей Сабидаев взял бронзу
Алексей Сабидаев из Бурятии стал бронзовым призёром открытого всероссийского турнира по вольной борьбе во Владикавказе. Турнир состоялся 28 и 29 ноября и был посвящён памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева.
Алексей Сабидаев выступает в весовой категории 86 кг. Победил в этом весе спортсмен из Алании Радик Валиев, серебро у представителя Дагестана Магомеда Набиева.
Борец из Бурятии стал призёром турнира во Владикавказе
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