Борец из Бурятии стал призёром турнира во Владикавказе

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Алексей Сабидаев взял бронзу



Алексей Сабидаев из Бурятии стал бронзовым призёром открытого всероссийского турнира по вольной борьбе во Владикавказе. Турнир состоялся 28 и 29 ноября и был посвящён памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева.



Алексей Сабидаев выступает в весовой категории 86 кг. Победил в этом весе спортсмен из Алании Радик Валиев, серебро у представителя Дагестана Магомеда Набиева.







