В Бурятии купят передвижную баню для инспекторов нацпарка

Мобильная баня нужна сотрудникам, которые тушат лесные пожары



26 ноября ФГБУ «Заповедное Подлеморье» получило 292 500 рублей от крупной российской компании в рамках проекта «Поддержим лёгкие планеты». Это средства для покупки оборудования инспекторам, работающим на тушении лесных пожаров в Баргузинском государственном природном заповеднике и Забайкальском национальном парке.



Инспекторы работают на тушении лесных пожаров в горно-таёжной местности, при полном отсутствии дорог. Одна смена длится от 10 до 40 дней, при этом специалисты лишены элементарных санитарно-гигиенических условий.



Средства пойдут на покупку мобильной бани. Также приобретут тент-кухню с москитной сеткой; самонадувные коврики; газовое оборудования: баллон, плиту, редуктор, шланги; наборы котлов из нержавеющей стали. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



