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В Улан-Удэ студенты рисовали копии картин Куинджи

В Улан-Удэ студенты рисовали копии картин Куинджи
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Они узнали много нового об основных жанрах и национальных особенностях, присущих голландской школе XVII–XIX веков

28 ноября студенты Колледжа искусств имени Чайковского посетили выставки «Закат в степи» и «Малые голландцы» в Художественном музее имени Сампилова. Они узнали много нового основных жанрах и национальных особенностях, присущих голландской школе XVII–XIX веков, сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.

– Студенты третьего курса по специальности «живопись» посетили две выставки. Они очень им понравились. Интересное повествование о художниках и их произведениях, – отметила преподаватель колледжа Цырегма Болотова.

Художественный музей имени Сампилова – особенное место, здесь хранятся подлинные произведения искусства. Поэтому после экскурсии студенты за мольбертами рисовали копии картин Архипа Куинджи, морские пейзажи Людольфа Бакхейзена Старшего, жанровую живопись с выраженными комическими интонациями Антония Викторейнса, Рихарда Бракенбурга и т. д.

– Я посещаю эти выставки второй раз. Выставка Архипа Куинджи оставляет самые яркие впечатления. Глубокие работы. Любоваться картиной «Закат в степи» можно долго. Такое ощущение, что ты попадаешь в этот закат. У голландцев очень интересная многослойная техника. Их интересно рассматривать. Изучать каждую деталь, чтобы понять какое событие происходит, – поделилась впечатлениями студентка Олеся Вишневская.


музей минкультуры РБ
 
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