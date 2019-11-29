Турнир по танцевальному спорту стартует 30 ноября
В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 30 ноября по 1 декабря пройдёт XXXI международный турнир по танцевальному спорту «Голубой Байкал» памяти Владислава Инкижекова. Заявки на участие подали более 700 пар всех возрастных групп из трёх стран: России, Белоруссии и Испании.
Россию на турнире будут представлять спортсмены из Москвы; Иркутской, Новосибирской областей; Красноярского, Забайкальского краёв; республик Бурятия и Саха (Якутия). Впервые в Иркутск приедет звёздный танцевальный дуэт — многократные чемпионы Испании, победители кубка Европы, финалисты чемпионата Европы Гульем Паскаль и Роза Кани.
Спортсмены будут соревноваться в латиноамериканской (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв) и европейской (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп) программах.
Начало соревнований 30 ноября и 1 декабря – в 9:00 часов. Торжественное открытие состоится 30 ноября в 18:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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«Голубой Байкал» соберёт в Иркутске танцоров трёх стран
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