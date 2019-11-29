Сказочный герой ответит на письма ребятишек
Письма от детей начали приходить «бурятскому Деду Морозу» Сагаан Убгэну. Об этом сообщили представители Этнографического музея народов Забайкалья. В Этнографическом музее находится резиденция Белого Старца.
- Письма для резиденции Сагаана Убгэна. Вот и наступила пора получать письма с новогодними поздравлениями, - говорится в сообщении.
Отмечается, что бурятский Дед Мороз ответит на письма ребятишек. Одно из посланий отправится, к примеру, в Санкт-Петербург.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Сагаан Убгэну написали дети из разных регионов страны.
- Он с большим удовольствием и немалым удивлением рассматривал конверты: Ленинградская область, Челябинская, Тамбовская - оказывается, и там знают про Сагаан Убгэна. А открытка из Магадана от 9-тилетней Маргариты растрогала нас всех: девочка поздравила Белого Старца с Новым 2019 годом и Рождеством, - рассказывала пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Дети отправляют письма бурятскому Деду Морозу
Общество, Фото:
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